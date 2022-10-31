الهند تطلق بنجاح ثالث اختبار لصاروخ «نووي»

نيودلهي (وكالات)

أطلقت الهند بنجاح، ثالث اختبار لصاروخ «أغني برايم» الباليستي القادر على حمل رأس نووي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قوتها وقدراتها على الردع الاستراتيجي، حسبما أوردت سكاي نيوز عربية.

والتجربة النووية الهندية الجديدة، تأتي في خضم خلافات حدودية ممتدة مع جارتها باكستان، التي تمتلك أيضاً أسلحة نووية. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن مسؤولين في وزارة الدفاع الهندية، الأسبوع الماضي، قولهم إن الصاروخ «أغني برايم» الباليستي، حقق جميع أهداف الاختبار بنجاح، وإن عملية الاختبار جرت قبالة سواحل أوديشا. وكانت الهند أعلنت سابقاً أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا أطلق من أول غواصة صُنعت محلياً وتعمل بالطاقة النووية، كما أعلنت وزارة الدفاع الهندية. ويجعل اختبار «قدرة الردع النووي» هذا الهند واحدة من 6 دول - إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، مزودة بقدرات نووية ضاربة ولشن هجمات مضادة براً وبحراً وجواً. وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن عملية الإطلاق مهمة لإثبات كفاءة الطاقم والتحقق من حسن تشغيل برنامج الغواصة النووية القاذفة للصواريخ الباليستية الذي يشكل عنصراً أساسياً في قدرة الردع النووي الهندي.