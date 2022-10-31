الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الهند تطلق بنجاح ثالث اختبار لصاروخ «نووي»

الهند تطلق بنجاح ثالث اختبار لصاروخ «نووي»
1 نوفمبر 2022 02:43

نيودلهي (وكالات)

أخبار ذات صلة
134 قتيلاً بانهيار جسر بالهند والشرطة تعتقل 9
ارتفاع حصيلة قتلى "انهيار الجسر" في الهند

أطلقت الهند بنجاح، ثالث اختبار لصاروخ «أغني برايم» الباليستي القادر على حمل رأس نووي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قوتها وقدراتها على الردع الاستراتيجي، حسبما أوردت سكاي نيوز عربية.
والتجربة النووية الهندية الجديدة، تأتي في خضم خلافات حدودية ممتدة مع جارتها باكستان، التي تمتلك أيضاً أسلحة نووية. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن مسؤولين في وزارة الدفاع الهندية، الأسبوع الماضي، قولهم إن الصاروخ «أغني برايم» الباليستي، حقق جميع أهداف الاختبار بنجاح، وإن عملية الاختبار جرت قبالة سواحل أوديشا.  وكانت الهند أعلنت سابقاً أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا أطلق من أول غواصة صُنعت محلياً وتعمل بالطاقة النووية، كما أعلنت وزارة الدفاع الهندية. ويجعل اختبار «قدرة الردع النووي» هذا الهند واحدة من 6 دول - إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، مزودة بقدرات نووية ضاربة ولشن هجمات مضادة براً وبحراً وجواً.  وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن عملية الإطلاق مهمة لإثبات كفاءة الطاقم والتحقق من حسن تشغيل برنامج الغواصة النووية القاذفة للصواريخ الباليستية الذي يشكل عنصراً أساسياً في قدرة الردع النووي الهندي.

الهند
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©