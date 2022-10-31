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مناورات جوية بين أميركا وكوريا الجنوبية

جانب من المناورات المشتركة واسعة النطاق (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:44

سيؤول (وكالات)

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 أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق، أمس، بمشاركة نحو 240 طائرة عسكرية من البلدين، في ظل احتمالات بأن تُجري كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، حسبما أفادت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.
وتشارك في هذه المناورات التي ستستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل، نحو 140 طائرة من سلاح الجو الكوري الجنوبي، من بينها طائرات مقاتلة من طراز «إف 35 إيه»، و«إف 15 كيه»، و«كيه إف 16»،
وطائرة لتموين الوقود من طراز «كي سي 330»، ونحو 100 طائرة من القوات الأميركية، منها الطائرات المقاتلة من طراز «إف 35 بي»، و«إي إيه 18»، وطائرة المراقبة الجوية من طراز «يو 2»، وطائرة لتموين الوقود من طراز «كي سي 135».
كما تشارك القوات الجوية الأسترالية في المناورات لأول مرة، بطائرة لتموين الوقود من طراز «كيه سي 30 إيه».
ويتم لأول مرة ضمن المناورات، نشر طائرات مقاتلة أميركية من طراز «إف 35 بي» في قاعدة جوية كورية.  وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق بين سيؤول وواشنطن منذ شهر ديسمبر من عام 2017.
وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا القيام بتلك المناورات الجوية المشتركة تحت اسم «فيجيلانت إيس» في عام 2015، ضمن الجهود الرامية إلى ردع استفزازات كوريا الشمالية من خلال تعزيز القدرة على تنفيذ العمليات الجوية المشتركة.

كوريا الجنوبية
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