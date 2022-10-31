الصومال توجه نداء للمجتمع الدولي بعد «تفجيري مقديشو»
أرشيفية
1 نوفمبر 2022 00:40
ناشد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المجتمع الدولي تقديم المساعدة للمصابين في هجوم بسيّارتَين مفخّختين وقع السبت في مقديشو وأسفر عن مقتل 116 شخصاً وفق حصيلة جديدة. وأشارت هيئة للإغاثة في بيان إلى أن "حصيلة المصابين ارتفعت إلى 324 شخصاً فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 116 شخصاً". وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل مئة وإصابة 300 على الأقل. وانفجرت سيّارتان مفخّختان بفارق دقائق قرب تقاطع زوبي المزدحم في مقديشو. وأدى الانفجاران اللذان دمّرا نوافذ المباني المجاورة، إلى إغراق المستشفيات والعيادات بالمصابين، في هذا البلد الذي دمّرت عقود من الصراع نظامه الصحّي. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد "ندعو المجتمع الدولي، الأخوة الصوماليين والأخوة الآخرين (...) إلى إرسال أطبّاء إلى الصومال لمساعدة المستشفيات في علاج الجرحى"، مشيراً إلى أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع. وأضاف رئيس الدولة بعدما تبرّع بالدم "لا يمكننا نقل كل هذا العدد من الجرحى جواً (...). نطلب من أيّ شخص يمكن أن يرسل لنا المساعدة أن يقوم بذلك".