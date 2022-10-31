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«الصحة العالمية» تحذر من انتشار سريع لوباء «الكوليرا» في لبنان

طفل سوري يغسل يديه في مخيم للاجئين في لبنان
1 نوفمبر 2022 00:04

حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من انتشار سريع لوباء الكوليرا الفتاك في لبنان، في حين تكافح سوريا المجاورة أيضاً تفشي هذا المرض.
ولأول مرة منذ عقود، سُجلت أول إصابة بالكوليرا في لبنان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت المنظمة في بيان، إنها «تحذر من فاشية كوليرا فتاكة في لبنان مع تزايد حالات الإصابة».
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، إلى أن «الوضع في لبنان هش، فالبلد يكافح لمواجهة أزمات أخرى، وهذه الأزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور الاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة».
منذ الخامس من أكتوبر، تم تسجيل أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها في جميع أنحاء البلاد، بينها 381 إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة، بحسب المنظمة.
وبحسب بيان المنظمة «كانت الفاشية في البداية محصورة في الأقضية الشمالية إلا أنها سرعان ما انتشرت» وسُجلت إصابات مؤكدة في جميع المحافظات.
دفع هذا الوضع منظمة الصحة العالمية لمساعدة لبنان في الحصول على 600 ألف جرعة من اللقاح المضاد للكوليرا.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تبذل جهوداً إضافية لتوفير مزيد من الجرعات «نظرا للانتشار السريع» للوباء.
وتشهد سوريا المجاورة منذ سبتمبر تفشياً للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009.

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المصدر: وكالات
لبنان
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
الكوليرا
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