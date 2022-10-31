روما تلغي قاعدة التطعيم ضد «كورونا» للمستشفيات

رفعت الحكومة الإيطالية الجديدة شرط التطعيم ضد فيروس كورونا لموظفي الصحة في المستشفيات ودور رعاية المسنين. وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما مساء اليوم الاثنين، أنه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سيتمكن نحو 4 آلاف من موظفي الصحة الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا من العمل مرة أخرى. وكان الإجراء الذي استنته الحكومة السابقة بقيادة ماريو دراجي ساريا حتى نهاية العام. وسيتعين على موظفي الصحة الاستمرار في ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات). كما شددت روما العقوبات لكبح جماح حفلات الهذيان غير المشروعة. ويمكن أن يتعرض من ينظم مثل هذه الحفلات ويحتل المباني أو الأراضي دون إذن، للسجن لمدة تصل إلى ست سنوات بدلاً من العقوبة السابقة وهي سنتان فقط. ويمكن أن يؤدي تنظيم تجمعات لأكثر من 50 شخصاً تشكل تهديداً للنظام العام أو الصحة العامة إلى غرامات تتراوح بين ألف وعشرة آلاف يورو (989 إلى 9893 دولاراً). وأفادت العديد من التقارير الإعلامية في وقت سابق بأن الشرطة في مدينة «مودينا» بشمال إيطاليا، فضت اليوم الاثنين حفلاً غير قانوني حضره الآلاف من محبي موسيقى التكنو. ويشار إلى أن الحفل كان مستمراً منذ يوم السبت. ووصل نحو 300 من أفراد الشرطة إلى مكان إقامة الحفل في مبنى مصنع يوجد بمكان مهجور يقع على مشارف المدينة، مع وجود لقطات فيديو حية تظهر المشاركين في الحفل وهم يزيلون المعدات التقنية وينزلون الخيام.