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مهاجم زوج بيلوسي يواجه تهمتين عقوبتهما السجن 50 عاماً

من موقع الحادث
31 أكتوبر 2022 23:49

قالت وزارة العدل الأميركية، في بيان اليوم الاثنين، إنها اتهمت رجلاً في الأربعينيات بمهاجمة بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بالاعتداء ومحاولة الخطف.
ويواجه ديفيد دي بيب (42 عاماً) اتهاماً باقتحام منزل بيلوسي في وقت مبكر يوم الجمعة والاعتداء على بول بيلوسي (82 عاماً). وقالت الوزارة، إن عقوبة التهمتين تصل إلى السجن 50 عاماً.
ولم تقدم الشرطة دافعاً لاعتداء يوم الجمعة على بول بيلوسي الذي خضع، بحسب مكتب زوجته، لعملية جراحية بعدما أصيب بكسر في الجمجمة وجروح في ذراعه اليمنى ويديه.
وأثار الهجوم مخاوف بشأن العنف السياسي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر والتي ستحدد أي الحزبين ستؤول إليه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وتعقد الانتخابات في ظل مناخ سياسي يشهد استقطاباً هو الأشد منذ عقود. 

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المصدر: وكالات
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