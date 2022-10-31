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عربي ودولي

أوكرانيا ترد على روسيا بشأن «اتفاق تصدير الحبوب»

أرشيفية
31 أكتوبر 2022 21:43

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لتصدير الحبوب «مثلما اتفقنا» مع المنظمة الدولية وتركيا.

جاء ذلك عقب محادثاته مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا.

وأعلنت روسيا يوم السبت تعليق مشاركتها في المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة لمرافقة سفن الشحن في البحر الأسود.

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المصدر: وكالات
روسيا
الحبوب
تركيا
أوكرانيا
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