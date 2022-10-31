بوتين يستضيف قمة بين أرمينيا وأذربيجان

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قمة مع قادة أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات بعد مواجهات مسلحة عنيفة بين هذين البلدين في القوقاز، حيث تسعى موسكو إلى تأكيد نفوذها.
تأتي هذه القمة التي عُقدت في سوتشي (جنوب روسيا) بعد شهر على مواجهات حدودية أوقعت 286 قتيلاً، في أعلى حصيلة منذ الحرب في 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين منذ التسعينيات.
بحسب الكرملين، يُخصّص الاجتماع لمناقشة اتفاقيات تم وضعها خلال وساطة قامت بها روسيا السنة الماضية و«تدابير إضافية لتعزيز الاستقرار والأمن» في المنطقة.
ويريد بوتين المنشغل منذ ثمانية أشهر في حربه على أوكرانيا، من خلال هذه القمة استعادة دور روسيا في ضبط أوضاع القوقاز، حيث يقوم الغربيون بجهود الوساطة الخاصة بهم.
والتقى الرئيس الروسي أولاً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمدة ساعتين. ومن المقرّر أن يستقبل بعد ذلك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قبل المحادثات الثلاثية.