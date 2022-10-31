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عربي ودولي

تركيا تكشف عن محاولة جديدة لاستئناف «اتفاق الحبوب»

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
31 أكتوبر 2022 16:31

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الاثنين، إن تعليق اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لن يفيد أي من الأطراف المعنية، وذلك بعد أن علقت موسكو مشاركتها في المبادرة مطلع هذا الأسبوع.

وقال الوزير في بيان إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في وقت لاحق اليوم.

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المصدر: وكالات
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صادرات الحبوب
تركيا
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