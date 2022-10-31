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الصين تطلق الجزء الأخير من محطتها الفضائية

صاروخ لونج مارش 5 بي قبل إطلاقه من مركز وينتشانغ في مقاطعة هاينان
31 أكتوبر 2022 12:13

أطلقت الصين الاثنين، الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام "سي سي تي في".

ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.

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المصدر: آ ف ب
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