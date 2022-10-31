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دوي انفجارات وانقطاع الكهرباء في كييف

أشخاص يستخدمون مصابيح أثناء سيرهم عبر نفق غير مضاء في وسط كييف
31 أكتوبر 2022 11:25

سمع دوي انفجارات عدة صباح الاثنين في كييف.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات بين الساعة الثامنة والساعة 08,20 (الساعة السادسة والساعة 06,20 ت غ).

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية صباح الاثنين "بعد ضربات روسية". 

وأوضح في رسالة عبر تلغرام "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية".

 

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