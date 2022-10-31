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ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة نالجي في الفلبين
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة نالجي في الفلبين
31 أكتوبر 2022 09:20
ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة المدارية "نالجي" التي ضربت الفلبين إلى 98 قتيلاً إضافة إلى فقد 63 شخصاً وإصابة 69 آخرين بحسب وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين اليوم .
وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد أمر يوم السبت بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة.
وتعد نالجي ثاني أكثر العواصف التي أدت إلى سقوط قتلى هذا العام في الفلبين التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.
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المصدر: وام
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