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الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

أنطونيو جوتيريش
31 أكتوبر 2022 09:05

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

و تقدم الأمين العام - في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك - بأحر التعازي لأسر الضحايا، بمن فيهم ضحايا من موظفي الأمم المتحدة، وكذلك لحكومة ولشعب الصومال، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدان الأمين العام بشدة هذه الهجمات الشنيعة، وكرر تأكيد تضامن الأمم المتحدة مع الصومال ضد التطرف العنيف.

واختتم البيان بالتعهد بمواصلة دعم الأمم المتحدة لصومال ينعم بالسلام والازدهار.

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المصدر: وام
الأمم المتحدة
مقديشو
الصومال
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