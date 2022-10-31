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الأمم المتحدة: سفن الحبوب ستواصل الإبحار من موانئ أوكرانيا

سفينة مستأجرة للأمم المتحدة شرق أوديسا على ساحل البحر الأسود
31 أكتوبر 2022 07:56

أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول في وقت متأخر من يوم الأحد بأنه من المتوقع أن تواصل السفن 
الإبحار من موانئ أوكرانيا عبر ممر البحر الأسود خلال يوم الاثنين على الرغم من إلغاء روسيا مؤخرا لاتفاق بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا.

ووفقا لبيان صادر عن المركز فقد اتفقت وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على خطة مماثلة.

ومن المقرر أن تنطلق 12 سفينة عبر الممر باتجاه اسطنبول اليوم الاثنين، فيما ستتحرك أربع سفن في الاتجاه المعاكس في تحرك تم بالتنسيق مع الوفد الروسي.

وتابع البيان أنه حاليا هناك 21 سفينة شحن مشاركة في المبادرة محملة بإجمالي 700 ألف طن من الحبوب موجودة في الموانئ الأوكرانية الثلاثة أو بالقرب منها.

وألغت روسيا يوم السبت اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود "إلى أجل غير مسمى"، مشيرة إلى تعرض أسطولها بالبحر الأسود في ميناء سيفاستوبول لـ"هجمات إرهابية".

وتم التوصل إلى الاتفاقية في يوليو الماضي بوساطة من تركيا والأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات
صادرات الحبوب
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