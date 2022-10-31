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كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع قتلى حادث التدافع

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وزوجته يزوران نصباً تذكارياً لضحايا حادثة التدافع
31 أكتوبر 2022 07:43

 أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو اليوم الاثنين ارتفاع العدد الرسمي للقتلى إلى 154 في حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات بعيد الهالوين في العاصمة سول مساء السبت.

وتعهد هان بإجراء تحقيق شامل في الحادث.

وقال في تصريحات في بداية اجتماع بثه التلفزيون على الهواء إن الحكومة ستجري التغييرات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

ولقي عشرات معظمهم من الشبان حتفهم عندما تدفق حشد إلى شوارع ضيقة في منطقة إتايوان في سول خلال احتفالات الهالوين مساء السبت. وأعلنت الحكومة الحداد العام.

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المصدر: وكالات
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