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لولا يفوز ويعود لرئاسة البرازيل

الرئيس المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يتحدث بعد فوزه في انتخابات الإعادة الرئاسية في ساو باولو
31 أكتوبر 2022 07:31

انتُخب الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة %50,9 مقابل %49,1

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب النصر مساء الأحد أن بلاده "تحتاج إلى السلام والوحدة"، مضيفا أنها "عادت" إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون "منبوذة".

وشدد في خطابه على أنه "ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة". وتابع "اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت" وإنها "مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ".

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