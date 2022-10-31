ارتفاع حصيلة قتلى "انهيار الجسر" في الهند

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار جسر معلق في بلدة موربي بولاية غوجارات الغربية(رويترز)
31 أكتوبر 2022 07:17
ارتفعت إلى 120 قتيلاً على الأقلّ حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند، حسبما أكد مسؤول في الشرطة اليوم الاثنين.
وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث "عثرنا على 120 جثّة حتّى الآن. يُرجّح أن تُواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليّات البحث".
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 75 قتيلا على الأقل الأحد بانهيار الجسر. ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إن حوالى 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.
وقال بريجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة إن أكثر من ثمانين شخصا أنقِذوا.
يقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا وطوله 1,5 مترا.
وباشرت السلطات عملية الإنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين. كما استُدعي عشرات الجنود من الجيش والبحرية الهندية للمساعدة في الإنقاذ.
وتعتزم السلطات أيضا وقف إمداد النهر بالمياه من سد قريب واستخدام مضخات لسحب المياه من النهر لتسريع عملية البحث.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يجول في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى ولجرحى الحادث.
وكتب مكتبه على تويتر أن مودي "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليات) الإنقاذ".
أضاف "وطلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمر و(من السلطات) تقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".
وتصف حكومة ولاية غوجارات على موقعها الرسمي الجسر بأنه "أعجوبة هندسية بنيت مطلع القرن".