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مظاهرات في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية

مظاهرات في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية
31 أكتوبر 2022 02:04

الخرطوم (وكالات) 

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تظاهر آلاف السودانيين مجدداً، أمس، في العاصمة وبعض الولايات الأخرى، للمطالبة بحكومة مدنية، حاملين أعلام السودان. وفي منطقة بحري شمال الخرطوم، تظاهر ألفا شخص للمطالبة بالحكم المدني. وفي غرب العاصمة بمدينة أم درمان أفاد مصور «فرانس برس» بقيام المتظاهرين بإغلاق شارع الأربعين الرئيسي وسط المدينة من خلال وضع الحجارة وأغصان الأشجار وحرق إطارات السيارات التالفة.
وأغلقت السلطات صباح أمس ثلاثة جسور تربط وسط العاصمة بمناطق أم درمان وبحري وشرق النيل، بعد أن انتشرت شرطة مكافحة الشغب على شاحنات وسيارات مزودة بخراطيم المياه في وسط الخرطوم. وامتدت التظاهرات إلى خارج العاصمة، ففي مدينة ود مدني، والتي تبعد 186 كيلومتراً جنوب الخرطوم، أكد شهود عيان خروج تظاهرات تطالب بالحكم المدني.

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