استنفار عسكري بين الميليشيات في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تشهد مدن المنطقة الغربية في ليبيا حالة من التحشيد العسكري والاستنفار بين المجموعات المسلحة الرئيسية المتمركزة بشكل خاص داخل العاصمة طرابلس، وهو ما ينذر بمواجهات مسلحة بين الميليشيات التي تتصارع على النفوذ والسلطة لتحقيق أكبر مكاسب مادية وسياسية خلال الفترة المقبلة، حسبما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى التحشيد العسكري والاستنفار في صفوف قوة الردع الخاصة، والتي دفعت بمسلحين مدججين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى بعض التمركزات في طرابلس أبرزها الطريق السريع، مؤكداً أن التحرك يأتي بعد دفع ما يعرف بـ«قوات مكافحة الإرهاب» التابعة لمدينة مصراتة بعشرات السيارات رباعية الدفع وتحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة للتمركز في أحد المعسكرات بمنطقة عين زارة.

ولفت المصدر إلى أن «قوة الردع الخاصة» لديها نفوذ واسع في العاصمة طرابلس، وتعتبر منطقة عين زارة إحدى أبرز المناطق التابعة لها، وذلك بعد طرد كتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري من هذه المنطقة، والسيطرة على معسكراتها مطلع سبتمبر الماضي.

وتوقع المصدر اندلاع مواجهات مسلحة حال عدم توافق المسلحين على مناطق النفوذ داخل منطقة عين زارة الاستراتيجية.

وتتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حالة التحشيد العسكري، خوفاً من اندلاع اشتباكات تؤثر على رؤيتها للحل السياسي التي ستشرع في طرحها خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2656 الذي يشدد على أنه لا حل عسكرياً للأزمة، وضرورة الدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

على صعيد آخر، حذر جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، من محاولات لغلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توقف الإنتاج.

جاء ذلك فيما سجل مصرف ليبيا المركزي أعلى إيرادات نفطية العام الجاري بلغت 13.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك بعدما تجاوز الإنتاج مليوناً و200 ألف برميل يومياً.

سياسياً، بحث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في طرابلس، آخر تطورات الأوضاع الليبية، حيث أكد المبعوث الفرنسي دعم بلاده الكامل للوساطة الأممية.

وشدد المبعوث الفرنسي، الذي أجرى لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين الليبيين، على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن، وذلك بحسب تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية عبر حسابها على «تويتر».