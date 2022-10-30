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تحرير فرنسي أسترالي خُطف في تشاد

تحرير فرنسي أسترالي خُطف في تشاد
31 أكتوبر 2022 02:04

نجامينا (وكالات) 

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خطف مواطن فرنسي أسترالي في تشاد

 أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو، أمس، تحرير المواطن الفرنسي الأسترالي الذي تعرض للخطف، يوم الجمعة، في شرق تشاد الحدودي مع السودان، مؤكداً أنه بصحة جيدة. وقال كبزابو: «تبلغت للتو أنه جرى العثور على الرهينة الفرنسي الأسترالي المخطوف، وهو في مكان آمن وبصحة جيدة» مهنئاً «قوات الدفاع والأمن بهذا العمل الفوري والناجح». وأعلنت الحكومة التشادية، أمس الأول، خطفه «بأيدي مجهولين» مؤكدة أنها «حشدت كل الإمكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين».
والرهينة «تم تحريره في إقليم تيبستي (شمال) في منطقة حدودية مع النيجر وليبيا على أيدي قوات الدفاع والأمن» التشادية، حسبما أوضح أيوب عبد الكريم عبد الله، حاكم إقليم وادي فيرا، حيث تمت عملية الخطف.

تشاد
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