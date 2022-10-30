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التغير المناخي يقود إلى نزوح الملايين في الشرق الأوسط

التغير المناخي يقود إلى نزوح الملايين في الشرق الأوسط
31 أكتوبر 2022 02:04

القاهرة (وكالات) 

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مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقاراً إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة.
بوادر هذه التغيرات يسجلها نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام على أرض الواقع ويقول: «يهاجر الشباب من المناطق الريفية إلى المدن الكبيرة للعمل، ويرى أن عوامل مناخية تقف وراء هذه الهجرة». وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية بشؤون اللاجئين، أن «90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي».
وترى نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أنه إذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح.
وتشير إلى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 دفعت 3 ملايين شخص تقريباً إلى مغادرة ديارهم في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتتابع قائلة: «نتوقع أن يشهد الوضع تدهوراً».
وأوضح الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي في القاهرة فلوريان بونفوا «أن هناك أيضاً الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها».
وما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19.3 مليون في دول شمال أفريقيا الخمس.

التغير المناخي
الشرق الأوسط
البيئة
الجفاف
الأمطار
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