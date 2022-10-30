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الشرطة الأميركية: مهاجم زوج بيلوسي «يميني متطرف»

الشرطة الأميركية: مهاجم زوج بيلوسي «يميني متطرف»
31 أكتوبر 2022 02:04

واشنطن (وكالات) 

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أعلن قائد شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت أنّ المعتدي على زوج بيلوسي هو ديفيد ديبابي (42 عاماً)، مضيفًا أنّه ستُوجّه إليه تُهم محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو وجرائم أخرى.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن عناصر في الشرطة، أنّ المهاجم تبنّى مواقف يمينيّة متطرّفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت دوافع المشتبه به الذي تمّ احتجازه، موضوع تحقيق تُشارك فيه الشرطة الفدراليّة «إف بي آي» وشرطة الكابيتول المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس.
وقالت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي أمس الأول، إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ«الحزن والصدمة» جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.
وأوضح المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، أنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة كان يبحث عن الزعيمة الديمقراطيّة، وأضاف أنّ بول بيلوسي، «خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه».
من جانبه، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالمناخ السياسي في البلاد وبأولئك الذين يُواصلون الطعن بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال: «لا يمكن إدانة العنف ما لم تتم إدانة جميع من يواصلون الادعاء بأن الانتخابات لم تكن حقيقية وأنها مسروقة وكل هذا الهراء الذي يقوض الديمقراطية».
ووفقًا لشرطة الكابيتول، وهي الجهة المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس، ازدادت التهديدات الموجّهة ضدّهم منذ العام 2017، من 3939 إلى 9625 في العام 2021.

الولايات المتحدة
سان فرانسيسكو
نانسي بيلوسي
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