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توقيف 218 سفينة بعد تعليق روسيا لـ«اتفاق الحبوب»

أرشيفية
31 أكتوبر 2022 00:23

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأحد إن 218 سفينة في المجمل «توقفت فعليا» بسبب قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب.
وأعلنت روسيا أمس السبت تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، وذلك في أعقاب هجمات على أسطولها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام أنه نظرا لعدم الحصول على تصاريح من مركز التنسيق المشترك للعبور من خلال الممر الآمن فإن «218 سفينة... توقفت في مواقعها الحالية».
وذكرت الوزارة أن 95 سفينة محملة كانت قد غادرت الموانئ الأوكرانية تنتظر حاليا التفتيش للإبحار باتجاه المستهلك النهائي، وأن 101 سفينة فارغة تنتظر التفتيش لدخول الموانئ الأوكرانية.
وأضافت أن 22 سفينة محملة بالسلع الزراعية تنتظر لمغادرة الموانئ الأوكرانية.
وأشارت أوكرانيا إلى أن الاتفاق، الذي أتاح فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود، سمح لها بتصدير نحو تسعة ملايين طن من السلع الزراعية حتى الآن.

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