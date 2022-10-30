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15 قتيلاً بهجوم على مهمة إمداد عسكرية في بوركينا فاسو

من بوركينا فاسو
30 أكتوبر 2022 23:17

قال جيش بوركينا فاسو، اليوم الأحد، إن مسلحين قتلوا 15 جندياً ومتطوعين مسلحين من بوركينا فاسو، أمس السبت، في أثناء عودتهم من مهمة إمداد في شرق البلاد.

وأضاف الجيش في بيان، أن أربعة جنود آخرين أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع في مقاطعة جورما، بينما ما زال 11 في عداد المفقودين.

وتقاتل بوركينا فاسو المسلحين، ولدى بعضهم صلات بتنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» الإسلامي، منذ عام 2015.

 

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المصدر: وكالات
القاعدة
بوركينا فاسو
الإرهاب
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