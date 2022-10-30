انهيارات الجسور الأكثر دموية خلال الـ20 عاماً الماضية
أرشيفية
30 أكتوبر 2022 23:14
كان انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات الهندية الأحد، أحد أكثر هذه الحوادث دموية والتي تهزّ البلاد منذ سنوات. في ما يأتي، بعض حوادث انهيار جسور خلال العقدين الماضيين خلّفت ما لا يقل عن 20 قتيلا أو مفقودا في كل أنحاء العالم. - 202260 قتيلا على الأقل في انهيار جسر غوجارات -قتل 60 شخصا على الأقل الأحد بانهيار جسر معلّق في موربي بولاية غوجارات الهندية يعود بناؤه إلى مئة عام. - 2021 26 قتيلا في مدينة مكسيكو -في مايو 2021، انهار جزء مرتفع من مسار في نظام مترو مدينة مكسيكو، ما أدى إلى تحطم قطار ركاب ومقتل 26 شخصا وإصابة العشرات. -2018 43 قتيلا في جنوة في أغسطس 2018، قُتل 43 شخصا بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية. وانهار جسر موراندي، وهو جزء من طريق سريع رئيسي يربط فرنسا وإيطاليا، وسط هطول أمطار غزيرة في أغسطس، ما أدى إلى سقوط عشرات المركبات وركابها إلى الهاوية. - 2016 26 قتيلا في كولكاتا -في العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا في شرق الهند إلى مقتل 26 شخصا على الأقل. وانتشل عناصر الإنقاذ حوالى 100 شخص مصابين بجروح من تحت ألواح إسمنتية ومعدنية ضخمة. - 2011 في أكتوبر عام 2011، قتل 32 شخصا على الأقل عندما انهار جسر يضيق بحشد من المحتفلين في شمال شرق الهند على مسافة نحو 30 كيلومترا من بلدة دارجيلنغ الجبلية. وبعد أقل من أسبوع على ذلك الحادث، لقي حوالى 30 شخصا حتفهم عندما انهار جسر للمشاة فوق نهر في ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق البلاد. - 2007 في أغسطس 2007، قُتل ما لا يقل عن 64 عاملا عندما انهار جسر نهري في مقاطعة هونان في وسط الصين أثناء استكمال بنائه. وفي ديسمبر من العام نفسه، قتل 16 شخصا على الأقل وفقد 25 في النيبال بعد انهيار جسر مزدحم بالحجاج في غرب البلاد. - 2006 أغسطس 2006، لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم في باكستان بعد انهيار جسر في ماردان، على مسافة 50 كيلومترا من بيشاور في شمال غرب البلاد، بفعل هطول أمطار موسمية غزيرة. وفي ديسمبر من العام نفسه، قتل 34 شخصا على الأقل عندما انهار جسر عمره 150 عاما على قطار ركاب في محطة للسكك الحديد في ولاية بيهار في شرق الهند. - 2003 في أغسطس 2003، قتل 20 شخصا في الهند من بينهم 19 طفلا عندما انهار جسر في نهر قرب بومباي، ما تسبب في سقوط حافلة مدرسية وأربع مركبات أخرى في النهر. وفي ديسمبر من العام نفسه، قتل 29 شخصا في بوليفيا بعدما جرفت فيضانات جسرا أثناء عبور حافلة عليه.