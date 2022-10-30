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الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر

من موقع الحادث
30 أكتوبر 2022 22:40

 عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا انهيار جسر معلق في ولاية جوجارات غرب الهند، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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المصدر: وكالات
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