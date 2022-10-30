75 قتيلاً على الأقل بانهيار جسر في الهند

قتل 75 شخصاً على الأقل الأحد بانهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، أدى إلى سقوط العشرات في النهر أدناه.
ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم، إن حوالي 500 شخص، من بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر موربي يؤدون طقوساً لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه، ما أدى إلى انهيار الهيكل بأكمله في النهر.
وقال مسؤول مدني في المنطقة «قتل 75 شخصاً»، مضيفاً أن معظم الضحايا غرقوا. وقدّرت تقارير إعلامية أخرى غير مؤكدة عدد القتلى بحوالي 90.
وقال بريجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة، إنه تم إنقاذ أكثر من ثمانين شخصاً.
ويقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد آباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 متراً وطوله 1.5 متر.
وأفادت وكالة «برس تراست أوف إنديا» نقلاً عن مسؤولين صحّيين محليين، أن عدد القتلى بلغ 32 على الأقل. لكن هارش سانغافي، وزير الداخلية في ولاية غوجارات، قال إن حصيلة القتلى هي سبعة.