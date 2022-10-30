الإثنين 31 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تعرب تعاطفها مع كوريا الجنوبية

من الحادث
30 أكتوبر 2022 22:07

 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه العميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع امس بمنطقة إتايوان في كوريا الجنوبية، الذي اسفر عن مقتل أكثر من 146 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وقدم الأمين العام للأمم المتحد في بيان اليوم خالص تعازيه لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

أخبار ذات صلة
تركيا تكشف عن محاولة جديدة لاستئناف «اتفاق الحبوب»
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو
المصدر: وكالات
تدافع
الأمم المتحدة
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
تعبيرية
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©