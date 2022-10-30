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لبنان بلا رئيس ولا حكومة.. عون يوجه رسالة إلى مجلس النواب

من بيروت
30 أكتوبر 2022 21:20

وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب تتعلق بمسألة تشكيل الحكومة ودعاه لاتخاذ القرار المناسب في ظل امتناع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومة. ووجّه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، بواسطة رئيسه نبيه بري "تتعلق بمسألة تشكيل الحكومة ووجوب اتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب لمنع الأمور من الانحراف إلى ما ليس في مصلحة البلد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وأوضح الرئيس عون أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "أعرب لنا كما أعرب لسوانا، عن عدم حماسته لتشكيل لأسباب مختلفة". مشدّداً على عدم موافقته قطعاً على "ممارسة حكومة تصريف الأعمال الحالية، صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية". واعتبر الرئيس عون أنه "على دولة الرئيس المكلّف أن يعتذر، لكي يصار فوراً إلى تكليف سواه وإصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنّباً للفراغ - هذا إذا لم يبادر مجلسكم الكريم إلى نزع التكليف، فيما هو من أعطاه إيّاه".يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون تنتهي غداً في 31 أكتوبر الحالي. وغادر الرئيس عون القصر الجمهوري، اليوم الأحد، تاركاً شغوراً في موقع رئاسة الجمهورية حيث لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة، التي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية في مايو الماضي. 

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