كوارث التدافع تتواصل.. 11 قتيلاً بالكونغو الديموقراطية

قتل 11 شخصا، هم تسعة متفرّجين وعنصرا شرطة، في تدافع خلال حفل للموسيقى الكونغولي فالي إيبوبا نُظّم مساء السبت في أكبر ملعب في كينشاسا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأحد عن وزير الداخلية الذي حمل المسؤولية للمنظمين. وقال الوزير دانييل أسيلو أوكيتو لموقع "أكتياليتيه" الإخباري المحلي إنه سُمح لعدد كبير جدا من الأشخاص بدخول ملعب الشهداء الذي يتسع لثمانين ألف شخص في العاصمة مساء السبت. وأضاف الوزير في تصريح للصحافيين في الملعب "قتل 11 شخصا.. بينهم شرطيان"، مقدما تعازيه لأقارب الضحايا. وأسف "للخسائر المتواترة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالمعدات" خلال الأحداث التي تقام في الملعب. وتابع وزير الداخلية أن المنظمين "تجاوزوا طاقة الاستيعاب الإجمالية... يجب معاقبتهم". ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن "ضابط في الشرطة" كان موجودا في مكان الحادث قوله إن "تدافعاً" تسبب بـ"حالات اختناق" في صفوف المتفرجين وبسقوط قتلى. وأعلن قائد شرطة العاصمة الجنرال سيلفان كاسونغو في وقت سابق عن "مقتل ثمانية أشخاص بينهم شرطي في الحفل". وكان الملعب مزدحماً جداً، فقد احتشد معجبو النجم البالغ 44 عاماً والذي يمزج بين الأنغام الأفريقية التقليدية والموسيقى الحضرية، "حتى في الممرات" وفق أحد الشهود. وقالت وكالة الأنباء الكونغولية إن الشرطة كانت منتشرة لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمدرجات، لكن "لشدة ضغط الجماهير، لم يستطع عناصرها الصمود لفترة طويلة". وأشارت الوكالة إلى أن إيبوبا "على غرار جميع المغنين الكونغوليين"، وصل بعد ساعات عدة من الوقت المحدّد لبدء الحفل الموسيقي.