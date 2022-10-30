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قلق أممي حيال تعليق روسيا مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

قلق أممي حيال تعليق روسيا مشاركتها في «اتفاق الحبوب»
30 أكتوبر 2022 19:48

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن «قلقه البالغ» حيال وقف صادرات الحبوب الأوكرانية بحرا بعدما علّقت روسيا مشاركتها في اتفاق سمح بمغادرة هذه الشحنات الحيوية.

وقال الناطق باسمه إن «الأمين العام يشعر بقلق بالغ حيال الوضع الحالي المرتبط بمبادرة الحبوب في البحر الأسود.. قرر تأجيل مغادرته لحضور القمة العربية في الجزائر لمدة يوم من أجل التركيز على هذه القضية».

ويعد الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة أساسيا للتخفيف من حدة الأزمة الغذائية العالمية التي تسبب بها النزاع. وقالت روسيا إنها ستعلق مشاركتها فيه بعدما اتّهمت كييف بتنفيذ هجوم «كبير» بمسيّرات استهدف أسطولها في البحر الأسود، وهو ما وصفته أوكرانيا ب«الذريعة الكاذبة».

وقال الناطق باسم غوتيريش إن «الأمين العام يواصل إجراء اتصالات مكثفة تهدف لوضع حد لتعليق روسيا مشاركتها في مبادرة الحبوب في البحر الأسود».

وأضاف أن هذه الجهود تهدف أيضا «إلى تجديد وتطبيق المبادرة بشكل كامل من أجل تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة من أوكرانيا، وإزالة باقي العقبات التي تقف في طريق تصدير الأغذية والأسمدة الروسية».

وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إلى أنه ناقش مع غوتيريش تنسيق التحرّكات الرامية للمحافظة على استمرار الصادرات من أوكرانيا، قائلا إن «على روسيا العودة إلى الاتفاق».

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المصدر: وكالات
روسيا
الحبوب
أوكرانيا
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