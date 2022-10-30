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انهيار جسر معلق في الهند وسقوط المئات في النهر

من موقع الحادث
30 أكتوبر 2022 19:37

قال مسؤولون، إن المئات سقطوا في نهر عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الأحد.

وقالت قناة زي نيوز التلفزيونية المحلية، إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.

وأظهر مقطع بثته القناة أشخاصا متعلقين بكوابل الجسر المنهار بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.

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المصدر: وكالات
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انهيار
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