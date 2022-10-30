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بريطانيا تكشف تفاصيل الهجوم على مركز «دوفر»

من موقع الحادث
30 أكتوبر 2022 19:06

استهدفت مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة الأحد بإلقاء مقذوفات حارقة، وفق ما افادت الشرطة المحلية.
واشارت وسائل إعلام بريطانية الى أن المركز يأوي مهاجرين.
وقالت شرطة كنت إنه تبين للمحققين أن "اثنين الى ثلاثة مقذوفات حارقة ألقيت على مكاتب" دائرة الهجرة في وزارة الداخلية، لافتة الى إصابة شخص بجروح طفيفة وموضحة أنه "تم تحديد هوية ومكان المشتبه به".
في المقابل، لم تؤكد الشرطة مقتل المشتبه به الذي افادت تقارير اعلامية بانتحاره.
وقالت النائبة المحلية ناتالي إلفيك إنها "صُدمت بشدة لأحداث دوفر اليوم" مشيرة إلى أنها تحدثت إلى سكرتير الدولة لشؤون الهجرة بشأنها.
ويتزامن الهجوم مع وصول حوالى ألف مهاجر إلى السواحل الانكليزية السبت بعد عبور قناة المانش، بحسب أرقام الحكومة البريطانية.
ويرتفع بذلك عدد العابرين بقوارب صغيرة للقناة إلى 40 ألفًا منذ بداية العام.

 

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