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الغرب يوجه طلباً عاجلاً لروسيا بشأن «اتفاق الحبوب»
أرشيفية
30 أكتوبر 2022 18:52
حث حلف شمال الأطلسي اليوم الأحد موسكو على التمديد العاجل للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح لأوكرانيا استئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل أزمة غذاء عالمية.
قالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو "يتعين على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين التوقف عن استغلال الطعام كسلاح".
وأضافت "نطالب روسيا بإعادة النظر في قرارها وتمديد الاتفاق بشكل عاجل بما يسمح بوصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه".
وأشارت إلى أن جميع أعضاء الحلف سبق أن رحبوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة تركيا.
وتابعت "هذه الصادرات ساعدت في خفض أسعار المواد الغذائية في أرجاء العالم".
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المصدر: وكالات
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