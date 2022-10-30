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روسيا تكشف هوية المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم

وكالات
30 أكتوبر 2022 18:42

أعلنت روسيا الأحد أن عددا من المسيرات التي استُخدمت لمهاجمة أسطولها في القرم كان يضم "وحدات ملاحية كندية الصنع"، قائلة إنها عثرت على حطام بعضها في البحر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خبراءها "قاموا بفحص وحدات الملاحة الكندية الصنع المثبّتة على المسيّرات البحرية".

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المصدر: وكالات
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