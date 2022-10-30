حوادث التدافع الأكثر دموية خلال العقد الأخير

يعد حادث التدافع الذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصاً في سيول، ليل السبت الأحد، خلال احتفالات عيد هالوين من بين الأكثر دموية في السنوات العشر الماضية.
- 2300 قتيل في مكة
في 24 سبتمبر 2015، أدى تدافع هائل في موقع رمي الجمرات في منى بمكة خلال موسم الحج إلى مقتل نحو 2300 شخص، وهي الكارثة الأكثر دموية في تاريخ الحج.
- 133 قتيلاً على الأقل في إندونيسيا في 1 أكتوبر 2022، وقع تدافع في ملعب كرة قدم في مالانغ (شرق جزيرة جاوة) بعد أن أرادت الشرطة صد الجماهير بالغاز المسيل للدموع، ما تسبب في مقتل 133 شخصاً بينهم أكثر من أربعين طفلاً.
- أكثر من 150 قتيلاً في كوريا الجنوبية ليل 29 إلى 30 أكتوبر 2022، لقي 153 شخصاً حتفهم وأصيب 134 بجروح في تدافع في سيول خلال احتفالات عيد هالوين التي شارك فيها الآلاف في شوارع ضيقة بأحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية.
- 115 قتيلاً في الهند
في 13 أكتوبر 2013، أدى تدافع على هامش احتفال ديني قرب معبد في منطقة داتيا بولاية ماديا براديش الهندية (وسط) إلى مقتل ما لا يقل عن 115 شخصاً دهساً أو غرقا، وجرح أكثر من 110 آخرين.
وقت وقوع الحادث، كان حوالي 20 ألف شخص على جسر فوق نهر السند.
- 60 قتيلا على الأقل في ساحل العاج في 1 يناير 2013، قتل ما لا يقل عن 60 شخصاً من بينهم العديد من الشباب، في تدافع وقع عندما غادر حشد كبير من المتفرجين منطقة بلاتو في أبيدجان (وسط) بعد مشاهدة عرض للألعاب النارية في رأس السنة.
- 52 قتيلاً على الأقل في إثيوبيا في 2 أكتوبر 2016، لقي ما لا يقل عن 52 شخصاً حتفهم وفق السلطات الإثيوبية - 100 على الأقل وفق المعارضة - خلال تدافع في بيشوفتو (50 كم جنوب شرق أديس أبابا) بعد اشتباكات مع الشرطة أثناء مهرجان إيريشا التقليدي الذي تقيمه إتنية أورومو في نهاية موسم الأمطار.
- 45 قتيلاً في تنزانيا
في 21 مارس 2021، لقي 45 شخصاً حتفهم في تدافع في ملعب دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، أثناء مراسم تكريم الرئيس الراحل جون ماغوفولي.
- 45 قتيلاً في إسرائيل في 30 أبريل 2021، أسفر تدافع أثناء موسم الحج السنوي اليهودي في جبل ميرون (الجرمق) شمال إسرائيل عن مقتل 45 شخصاً على الأقل، في ظل أكبر تجمع في البلاد بعد تفشي وباء كوفيد-19.