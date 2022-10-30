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الإمارات تدين بشدة التفجيرين الإرهابيّين في مقديشو

من العاصمة أبوظبي
30 أكتوبر 2022 18:07

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وكالات
الجيش الصومالي
الصومال
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