مقتل 100 في انفجار سيارتين ملغومتين بمقديشو

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 100 شخص قُتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مبنى وزارة التعليم على مقربة من تقاطع سوق مزدحمة في العاصمة مقديشو يوم السبت، مشيراً إلى أن عدد القتلى قابل للزيادة. وعادة ما يعج تقاطع كيه 5 في مقديشو بمن يشترون ويبيعون كل شيء من الطعام والملابس والمياه إلى العملات الأجنبية والقات، لكنه كان هادئاً اليوم الأحد، إذ ما زال عمال الطوارئ ينظفون الدم من الشوارع والمباني. وهجوم يوم السبت هو الأكثر دموية منذ انفجار شاحنة ملغومة عند نفس التقاطع في أكتوبر تشرين الأول 2017، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الرئيس ألقى باللوم على حركة الشباب الإرهابية.