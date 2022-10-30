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كوريا الجنوبية تعلن الحداد بعد مقتل 153 في تدافع

أرشيفية
30 أكتوبر 2022 17:24

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأحد، حداداً عاماً بعد مقتل نحو 153 شخصاً سحقاً بسبب تدافع في عيد الهالوين في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية في سول.

وقدم يون تعازيه للضحايا، ومعظمهم من المراهقين والشبان في العشرينيات من العمر، وتمنى الشفاء العاجل للعديد من المصابين، في واحدة من أسوأ الكوارث في كوريا الجنوبية.

وقال في بيان: «هذا أمر مأساوي حقاً. مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية».

وقال مسؤولو الطوارئ: إن حشداً ضخماً كان يحتفل بالهالوين في حي إتيوان الشهير اندفع إلى ممر ضيق مساء السبت.

وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع. وقال تشوي سونج بوم رئيس محطة إطفاء يونجسان في إفادة صحفية في الموقع: إن 82 شخصاً أصيبوا بينهم 19 في حالة خطيرة.

وأضاف أن 22 أجنبياً لقوا حتفهم. وسعت الأسر والأصدقاء للحصول على معلومات عن ذويهم في المراكز الاجتماعية التي تحولت إلى مرافق مؤقتة للعثور عن المفقودين.

وحتى منتصف النهار، قالت وزارة الداخلية إنه تم التعرف على 90 بالمئة على الأقل من الضحايا، وإن التأخير يتعلق ببعض الرعايا الأجانب والمراهقين الذين لم يصدروا بطاقات هوية بعد.

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المصدر: وكالات
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