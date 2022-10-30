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عربي ودولي

روسيا تصد هجمات للقوات الأوكرانية في 3 مناطق

أرشيفية
30 أكتوبر 2022 17:21

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الأحد، إن الجيش صد هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق خاركيف وخيرسون ولوجانسك.

ونقلت وكالة (تاس) للأنباء عن الوزارة قولها إن أوكرانيا قصفت بالمدفعية مناطق قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لكن الوضع الإشعاعي ما زال طبيعياً.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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