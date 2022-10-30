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الإمارات

سفارة الإمارات في جمهورية كوريا تدعو المواطنين إلى الحذر

من حادث التدافع
30 أكتوبر 2022 17:07

أهابت سفارة الدولة في سيؤول مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية كوريا تجنب الاحتفالات والتجمعات المكتظة لسلامتهم.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «سفارة الإمارات في سيؤول تهيب برعايا الدولة المتواجدين في جمهورية كوريا تجنب الاحتفالات والتجمعات المكتظة لسلامتهم».

وأضافت أنه الحالات الطارئة يرجى التواصل على: 00971280024

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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