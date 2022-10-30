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عربي ودولي

رجل يهاجم مركزاً لقوات الحدود البريطانية ويقتل نفسه

أرشيفية
30 أكتوبر 2022 16:12

قال مصور من رويترز إن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد لقوة الحدود البريطانية في دوفر بإنجلترا ثم انتحر.
وأضاف المصور أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات. ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.
وتابع أنه بعد الهجوم، لف الرجل حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.
ووصلت الشرطة بعد دقائق وطوقت المنطقة.
ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية ووزارة الداخلية البريطانية للتعليق.

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