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الرئيس ميشال عون يغادر قصر بعبدا

الرئيس اللبناني ميشال عون يلوح لمؤيديه أمام القصر الجمهوري في بعبدا (أ ف ب)
30 أكتوبر 2022 15:18

غادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا اليوم الأحد سيرا على الأقدام ليلقي كلمة أمام مئات من أنصاره في أثناء عزف النشيد الوطني.

وغادر عون قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا ومدتها ست سنوات ولكن بدون خليفة، تاركا البلاد في وضع لم يسبق له مثيل إذ أن منصب الرئيس لا يزال شاغرا في وقت تقود فيه البلاد حكومة تصريف أعمال.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، توقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال عون، في كلمة  اليوم  أمام  أنصاره المحتشدين  بمحيط القصر الجمهوري في بعبدا ، :"تنتهي اليوم  مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا وعلينا أن نقوم بالكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره".

وأضاف أنه وجّه رسالة إلى مجلس النواب ، بحسب صلاحياته الدستورية، للمبادرة إلى نزع التكليف عن الحكومة كي يصار فورا إلى تكليف سواها وإصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنباً للفراغ".

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المصدر: وكالات
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قصر بعبدا الرئاسي
ميشال عون
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