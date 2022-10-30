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بوريل يحث موسكو على إلغاء تعليق اتفاق الحبوب

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، الإسباني جوزيب بوريل
30 أكتوبر 2022 14:59

دعا الاتحاد الأوروبي، روسيا اليوم الأحد، إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر "قرار روسيا تعليق المشاركة في اتفاق البحر الأسود يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا..."يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على (التراجع) عن قرارها ".

وقالت موسكو أمس السبت إنها علقت مشاركتها في اتفاق البحر الأسود، الذي يهدف إلى تجنب المجاعة وكبح التضخم، ردا على ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها.

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