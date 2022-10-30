وزير الخارجية المصري: مواجهة تحديات التغير المناخي تتطلب إرادة جماعية
سامح شكري
30 أكتوبر 2022 13:08
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغييرات المناخية التي وصفها بانها "أزمة ذات طبيعة وجودية".
جاءت دعوة الوزير قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ من 6 الى 18 نوفمبر المقبل.
وقال شكري في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا) إن الهدف ينبغي أن يكون بناء الثقة مؤكدا أن تداعيات التغير المناخي لا تفرق بين الدول الفقيرة أو الغنية "مهما فصلت بينها البحار".
وأضاف :" ينبغي أن نضع نصب أعيننا وحدة التحدي وتاثيره. لقد رأينا ما أحدثته الفيضانات العنيفة في باكستان، كما رأينا الأعاصير تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة. لذا تتأثر كل من الدول المتقدمة والدول النامية بتبعات التغير المناخي."
ومضى قائلا: "وقعت خسائر في الأرواح. وفي كلتا الحالتين نجم دمار شديد وفقدان للموارد والثروات وحدث تشتت؛ أي أنه لا أحد في مأمن من التداعيات. من ثم علينا الاستمرار في بناء الثقة."
وأضاف شكري :"منذ وقت مبكر أكدنا على أننا نعتبر كوب 27 قمة التنفيذ؛ حيث ستؤكد الدول والأطراف على الالتزام بتنفيذ تعهداتها السابقة وإعداد الساحة للمستقبل فيما يتعلق بالتزامات إضافية تتعامل مع التحديات التي تتعلق بالتخفيف (الحد من الانبعاثات) والتكيف ومسالة الخسارة والضرر (الناجمة عن التغييرات المناخية). والقضية الأكثر اهمية في رأيي التي تتقاطع مع كل شئ آخر هي قضية التمويل."
ولفت المسؤول المصري الأنظار لقضايا منها الأمن الغذائي والتدفق المتوقع للمهاجرين جراء الآثار السلبية للتغير المناخي.
وقال : "كل هذه قضايا تؤكد على الطبيعة الوجودية لهذه الأزمة، والحاجة للتعامل معها بكل فاعلية. لكن هذا لا يمكن أن يتم دون إجراءات، وأعتقد أن هذه الاجراءات تنصب على الترتيبات والاسهامات المالية التي لابد من تقديمها."
يمثل "كوب 27 " أول قمة أممية للتغير المناخي تعقد في بلد أفريقي منذ ست سنوات. وكان المغرب قد استضاف قمة عام 2016 في مدينة مراكش.
ويرى شكري أن انعقاد القمة السنوية هذه المرة في أفريقيا "يؤكد على أهمية قضية التغير المناخي لأفريقيا وأن ثمة طموحات وتوقعات تتقاسمها ليست فقط أفريقيا بل الدول النامية فيما يتعلق بقدرتها على النهوض بمسؤولياتها والتزاماتها في إطار تقاسم المسؤوليات مع اختلافها."
وأوضح المسؤول المصري أن أفريقيا التي تتكون من 54 دولة تساهم بنسبة 4 % فقط من إجمالي الانبعاثات مقارنة بعشرين دولة مسؤولة عما يتراوح بين 80 الى 85 % من الانبعاثات.
وأكد شكري في هذا الصدد أنه في حين أن الدول الأفريقية مستعدة للمساهمة في خفض الانبعاثات، فإنه من الضروي إتاحة الأدوات التي تساعدها على القيام بهذا والانتقال العادل من الاعتماد على الوقود الاحفوري إلى الطاقة المتجددة. وأوضح أن هذا التحول يحتاج الى استثمارات ضخمة.
ومن المتوقع أن يحتشد في شرم الشيخ ممثلو حوالي 200 دولة لبحث ما تحقق من تقدم، والتفاوض حول اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية حول العالم.