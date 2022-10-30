البرازيل تصوت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

موظفون من المحكمة الانتخابية الإقليمية وضباط ينقلون صناديق الاقتراع إلى مراكز، قبل الانتخابات(رويترز)
30 أكتوبر 2022 12:38
يدلي الناخبون البرازيليون بأصواتهم اليوم الأحد، للاختيار بين إعادة انتخاب الرئيس جايير بولسونارو أو إعادة الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة.
ويتيح السباق المحتدم فرصة ثانية لكلا المرشحين. ومن المتوقع أن يصوت حوالي 120 مليون ناخب من خلال آلات التصويت الإلكتروني. وأظهرت عدة استطلاعات للرأي أن السباق بينهما قد اشتد في الأسبوع الأخير، مع تقليص بولسونارو تقدم لولا الطفيف. ويظهر البعض الآخر تفوقا ضئيلا ولكن ثابتا لصالح لولا.
حقق بولسونارو أداء أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي في الجولة الأولى من التصويت يوم الثاني من أكتوبر بين 11 مرشحا.
وقالت شركات استطلاع الرأي إنها أعادت ضبط أساليبها بناء على تلك النتيجة، لكن معظم المحللين ما زالوا يقولون إن جولة الإعادة اليوم الأحد يمكن أن تمنح النصر لأي من الطرفين.