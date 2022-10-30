الإثنين 31 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية تؤكد هويات 140 ضحية في حادثة التدافع

أشخاص ينظرون إلى موقع التدافع في عيد الهالوين في حي إتايوان الشهير بالعاصمة سيول
30 أكتوبر 2022 11:08

 أكدت الشرطة الكورية الجنوبية هويات 140 من أصل 151 ضحية، لقوا حتفهم، في حادثة التدافع، خلال احتفالات الهالوين في سول، الليلة الماضية.

وأضافت الشرطة أنه حتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، أكدت هويات معظم الضحايا وتبلغ أقربائهم، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وكان 151 شخصا على الأقل قد  لقوا حتفهم وأصيب آخرون، في حادثة تدافع، خلال مهرجانات الهالوين، في منطقة "إيتايون" في سول، في وقت متأخر من الليلة الماضية. 

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع قتلى حادث التدافع
الأمم المتحدة تعرب تعاطفها مع كوريا الجنوبية
المصدر: وكالات
سول
تدافع
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
تعبيرية
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©