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كوريا الجنوبية تؤكد هويات 140 ضحية في حادثة التدافع
أشخاص ينظرون إلى موقع التدافع في عيد الهالوين في حي إتايوان الشهير بالعاصمة سيول
30 أكتوبر 2022 11:08
أكدت الشرطة الكورية الجنوبية هويات 140 من أصل 151 ضحية، لقوا حتفهم، في حادثة التدافع، خلال احتفالات الهالوين في سول، الليلة الماضية.
وأضافت الشرطة أنه حتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، أكدت هويات معظم الضحايا وتبلغ أقربائهم، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وكان 151 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب آخرون، في حادثة تدافع، خلال مهرجانات الهالوين، في منطقة "إيتايون" في سول، في وقت متأخر من الليلة الماضية.
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المصدر: وكالات
سول
تدافع
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