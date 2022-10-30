الإثنين 31 أكتوبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
نابولي وبايرن.. حلم «الأبطال» الفريد
دومينيك: عيناي لم تشاهد لاعباً إلا ميسي!
غياب هالاند أمام إشبيلية «إجراء وقائي»
كوريا الجنوبية تعلن الحداد على ضحايا حادثة التدافع
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
«ماسة قاتلة» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
«مجموعة هلال» تحتفي بالخطيب
الإمارات «حديث العرب» في «ليلة السوبر»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الرئيس اللبناني ميشال عون يترك منصبه اليوم
ميشال عون
30 أكتوبر 2022 10:27
يغادر ميشال عون، الرئيس البالغ من العمر 89 عاماً، قصر الرئاسة اليوم الأحد، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.
وأخفق البرلمان اللبناني حتى الآن في الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.
وتحكم لبنان حاليا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.
وتولى عون الرئاسة في عام 2016.
وفي أسبوعه الأخير في القصر وقع عون اتفاقا بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.
أخبار ذات صلة
«النواب اللبناني» يجتمع الخميس لبحث رسالة عون
عون يغادر القصر.. ولبنان في قبضة «الفراغ»
لبنان
ميشال عون
بيروت
الأكثر قراءة
دنيا
"ساعة أبل" تنقذ حياة امرأة من الموت
27 أكتوبر 2022
الإمارات
مات الأب فتنازع الورثة على 20 مليون درهم
29 أكتوبر 2022
دنيا
هل باستطاعة القطط فهم كلام البشر.. دراسة تكشف
28 أكتوبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©