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الرئيس اللبناني ميشال عون يترك منصبه اليوم

ميشال عون
30 أكتوبر 2022 10:27

يغادر ميشال عون، الرئيس البالغ من العمر 89 عاماً، قصر الرئاسة اليوم الأحد، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.

وأخفق البرلمان اللبناني حتى الآن في الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.

وتحكم لبنان حاليا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.

وتولى عون الرئاسة في عام 2016.

وفي أسبوعه الأخير في القصر وقع عون اتفاقا بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

 

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