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السعودية تدعو إلى ضرورة الالتزام بفترة تأشيرة العمرة

الكعبة المشرفة
30 أكتوبر 2022 10:12

دعت وزارة الحج و العمرة في السعودية، ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة إلى الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة، والمغادرة قبل انتهائها تجنباً لمخالفة الأنظمة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، أنه يمكن للمعتمرين القادمين من خارج السعودية الدخول والمغادرة من أي مطار دولي في المملكة، حيث أنه لاتوجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين.

وأوضحت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نسك" وذلك لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية 2030".

وانطلقت "نسك" بالتعاون والشـراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط بالخدمات المقدمة على "روح السعودية"، بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.


منصة "نسك"
كما تمكن "نسك" الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكترونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.

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المصدر: وكالات
وزارة الحج والعمرة
العمرة
مكة المكرمة
السعودية
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