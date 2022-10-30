الإثنين 31 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "نالجي" في الفلبين

يشتري السكان سلعًا من متجر غمرته المياه في بلدة كاويت بمقاطعة كافيت
30 أكتوبر 2022 10:04

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم الأحد، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار ارتفع إلى 48 مع تسجيل 22 مفقوداً بعد اجتياح العاصفة المدارية نالجي مناطق كثيرة من الفلبين.

وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 40 شخصا أصيبوا وتم نقل ما يقرب من 170 ألفا لمراكز إجلاء.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة بانجسامورو الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي حيث لقي 40 شخصا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية ولا يزال عشرة في عداد المفقودين.

وأمر الرئيس فرديناند ماركوس يوم السبت بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة.

ويعد نالجي ثاني أكثر الأعاصير التي أدت إلى سقوط قتلى هذا العام بالفلبين التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.

واجتاح إعصار راي الأقاليم الوسطى في ديسمبر مما أسفر عن سقوط 407 قتلى وأكثر من 1100 مصاب.

أخبار ذات صلة
الإمارات تسلم مساعدات جديدة لمتضرري الفيضانات والسيول في باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة نالجي في الفلبين
المصدر: وكالات
الفلبين
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
إعصار
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
تعبيرية
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©