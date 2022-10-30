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ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "نالجي" في الفلبين
يشتري السكان سلعًا من متجر غمرته المياه في بلدة كاويت بمقاطعة كافيت
30 أكتوبر 2022 10:04
قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم الأحد، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار ارتفع إلى 48 مع تسجيل 22 مفقوداً بعد اجتياح العاصفة المدارية نالجي مناطق كثيرة من الفلبين.
وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 40 شخصا أصيبوا وتم نقل ما يقرب من 170 ألفا لمراكز إجلاء.
وقالت وكالة مكافحة الكوارث إنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة بانجسامورو الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي حيث لقي 40 شخصا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية ولا يزال عشرة في عداد المفقودين.
وأمر الرئيس فرديناند ماركوس يوم السبت بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة.
ويعد نالجي ثاني أكثر الأعاصير التي أدت إلى سقوط قتلى هذا العام بالفلبين التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.
واجتاح إعصار راي الأقاليم الوسطى في ديسمبر مما أسفر عن سقوط 407 قتلى وأكثر من 1100 مصاب.
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المصدر: وكالات
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